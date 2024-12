CERVETERI - «Un furto in pieno giorno in via Lulli: ci risiamo». Sono gli stessi residenti di Valcanneto, una delle frazioni etrusche più bersagliate negli ultimi tempi, a lanciare l’ennesimo allarme. Qualcuno si è introdotto in un’abitazione per rubare dopo aver messo a soqquadro varie stanze. Un’amara sorpresa per i proprietari al loro rientro con i malviventi che hanno fatto perdere le loro tracce come sempre. Una beffa perché da poco tempo è partito il progetto con le guardie giurate grazie al comitato di zona e ai cittadini che hanno messo mano al proprio portafogli per pagarsi la vigilanza notturna. Ma è di giorno che ora i ladri entrano in azione e gli abitanti hanno manifestato tutto il loro disappunto sui sociale sentendosi in qualche modo raggirati da chi ormai conosce spostamenti e abitudini di Valcanneto. «Purtroppo è avvenuto un altro furto in casa – è quanto detto dal presidente, Antonella Temperini – quando il pattugliamento privato attivato da tempo non era ancora in servizio. Naturalmente se dovessero aumentare in modo considerevole i partecipanti a questa nostra iniziativa di sicurezza, si potrebbe pensare anche ad un allungamento delle ore di sorveglianza in modo da avere una copertura più lunga».

La classe politica pretenderebbe invece l’attivazione della videosorveglianza pubblica. «Lo ripetiamo ormai da mesi – dichiara Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione – la giunta comunale dovrebbe quanto prima installare telecamere pubbliche che possano rappresentare un deterrente. I residenti sono stati lasciati soli ma la maggioranza dovrebbe fare la sua parte almeno aumentando la sicurezza in una località che subisce di tanto in tanto le irruzioni dei ladri. È una sensazione bruttissima, è come sentirsi violati».

