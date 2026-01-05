“Il sindacato tutto si stringe attorno alla segretaria generale Silvia Somigli e al dirigente sindacale Michele Mancini per la perdita del caro Giovanni Mancini”. A dichiararlo è la Uil scuola di Viterbo.

Giovanni Mancini, marito di Silvia Somigli e padre di Michele, pensionato ed ex dipendente dell’azienda Alta Altene, è scomparso all’età di 74 anni.

I funerali si svolgeranno mercoledì 7 gennaio alle 10,30 nella chiesa della Madonna del Castagno a Marta.

“Giovanni - prosegue la Uil scuola di Viterbo - era una grande persona, straordinaria, dalla profonda umanità. Un uomo forte, semplice e sincero. Una persona amata da tutti. Un uomo dal sano coraggio e dai valori autentici. La sua perdita lascia un vuoto enorme”.

“Tutto il sindacato della scuola - conclude la Uil scuola di Viterbo - si stringe in un forte abbraccio attorno a Silvia e Michele e a tutta la sua famiglia, esprimendo le più sentite e commosse condoglianze”.