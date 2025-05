La Tuscia protagonista all’Expo 2025 di Osaka. Ieri mattina durante la conferenza stampa della Regione Lazio, in cui è stato presentato il programma di partecipazione a Expo 2025 di Osaka in Giappone, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli, l’assessore alla cultura Simona Baldassarre, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, hanno annunciato che tra le eccellenze culturali che rappresenteranno il Lazio nel contesto internazionale dell’Expo vi saranno anche importanti testimonianze del territorio viterbese. A riferirlo è la consigliera comunale Luisa Ciambella, responsabile del Movimento civico Rocca Presidente. «E’ motivo di grande orgoglio sapere che saranno esposti, come simboli dell’identità e della storia millenaria del Lazio, reperti Etruschi provenienti dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la statua del Cristo Giustiniani di Michelangelo Buonarroti che si trova presso il monastero di San Vincenzo a Bassano Romano. Questo riconoscimento alla Tuscia conferma la sua centralità nel panorama culturale regionale e nazionale, evidenziando la ricchezza e la profondità del patrimonio viterbese. L’annuncio odierno (di ieri, ndr) è anche una conferma del valore di un lavoro portato avanti nel tempo, a partire dal progetto Experience Etruria, dedicato alle terre degli Etruschi di cui il Comune di Viterbo era capofila, che fu selezionato tra i dieci migliori progetti di Expo Milano 2015. Ancora una volta, gli Etruschi sono protagonisti sulla scena internazionale e rappresentano il filo conduttore che porta la nostra terra ad essere riconosciuta come luogo di straordinario valore storico, culturale e paesaggistico», conclude Ciambella.

