CERVETERI – Archeologia e letteratura: un binomio che si ripete. Domenica prossima alle 16.30 nuovo appuntamento culturale all’interno della Tomba delle Cinque Sedie, uno dei più suggestivi siti della necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Verrà presentato il libro “La strada non aspetta” di Roberto Frazzetta, inserito all’interno del contenitore culturale “Sulla Strada degli Etruschi” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis. L’evento, organizzato dall’associazione ArchéoTheatron in collaborazione con il Gar, sezione di Cerveteri, Tarquinia e Ladispoli, è promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale con il patrocinio della Regione, Città Metropolitana e Comune. L’opera esplora il tema della resilienza umana di fronte alle avversità. Ambientato in un contesto contemporaneo, il romanzo racconta le storie intrecciate di personaggi che si trovano a fronteggiare sfide esistenziali e sociali. Riccardo Masi è un capitano del Ros che in passato è stato infiltrato per anni in un clan di una delle famiglie più potenti dell’ndrangheta calabrese. In quella missione gli ideali di giustizia in cui credeva hanno iniziato a vacillare cambiandolo radicalmente. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Barbara Pignataro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA