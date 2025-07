TARQUINIA - La strada del Pidocchio invisibile e pericolosa. A denunciare la grave situazione è la consigliera comunale d’opposizione Betsi Zacchei. «La strada del Pidocchio è l’unica alternativa all'autostrada - spiega la consigliera - Fino a un mese fa era pericolosissimo imboccarla, ora è praticamente impossibile vederla. Il cartello in prossimità dell'uscita, che aiutava gli automobilisti a capire dove e quando svoltare, giace infatti da circa un mese dentro il fosso. Se ci mettiamo anche l'erba altissima che si trova sia lungo l'Aurelia sia lungo la strada, diventa praticamente una caccia al tesoro trovare l’imbocco per l’arteria». «Mi auguro - afferma la consigliera di Fdi - che chi di competenza si attivi per ripristinare il cartello e pulire il ciglio, così da consentire ai poveri automobilisti, costretti a percorrerla per evitare di dover uscire a km di distanza da Tarquinia, di poter svoltare, quantomeno attivando i segnalatori di direzione per tempo, evitando di essere travolti».