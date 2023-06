TARQUINIA - L'Università Agraria ha accolto a Tarquinia lo studente dell'Università di Verona che ha ideato la campagna di crowdfunding per gli scavi della Domus del Mitreo. Non un semplice incontro, ma un vero tram tram tra visite ed iniziative, coordinato dal consigliere Fabio Gagni e da vari altri amministratori. Lo studente, Damiano Berlato, ha visitato Tarquinia ed il Museo Nazionale Etrusco; ha effettuato una videocall con il vicepresidente Alessandro Sacripanti, che gli ha illustrato il Trail degli Etruschi parlando di collaborazioni legate alla raccolta fondi in corso. Nel primo pomeriggio lo studente, assieme ai suoi accompagnatori, ha incontrato il presidente Alberto Tosoni, con cui ha discusso i dettagli di alcune iniziative in fase di studio in vista di settembre. Grazie al consigliere Fabio Gagni e ad un gruppo di volontari, poi, Berlato ha fatto il giro di vari esercizi commerciali del Lido, incontrando decine e decine di tarquiniesi e di turisti, raccontando la Domus del Mitreo, gli scavi, parlando della storia della cittadina, distribuendo volantini informativi, raccogliendo feedback ed informazioni. Sempre su iniziativa del consigliere Gagni, inoltre, sono stati presi contatti con varie realtà aggregative del territorio, onde sviluppare progetti condivisi. "Abbiamo tenuto a fare da ponte, fornendo a questo giovane volenteroso i contatti di alcuni rappresentanti degli scout e di varie associazioni, di attivisti della zona, di aziende", ha dichiarato Gagni. Per il consigliere si è trattato di un'opera davvero interessante: "Abbiamo fatto in modo che Damiano ed i suoi accompagnatori parlassero con tante persone, ed è stato bello incontrare al Lido numerosi villeggianti che hanno scoperto con curiosità e stupore l'esistenza di una storia romana che ignoravano fosse propria di Tarquinia". Dopo il volantinaggio, la predisposizione di materiale informativo, la realizzazione di un reel per i canali social dedicati per promuovere la diffusione del progetto, la raccolta delle idee di vari cittadini, la giornata è terminata nell'ambito delle celebrazioni per S. Giovanni. L'appuntamento in loco con lo studente sarà a settembre.