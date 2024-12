CIVITAVECCHIA – Un impegno quotidiano, il suo. «Anche quando non vorrei, mi imbatto spesso in animali scappati o abbandonati: ormai sta diventando una vera e propria emergenza».

È la storia di una delle tante volontarie che, ogni giorno, salvano animali dalla strada, soprattutto cani e gatti. Lei si chiama Cristina Incalcaterra, di professione fa tutt’altro, ma l’impegno è costante nell’aiutare animali in difficoltà. Una situazione che sembra aggravarsi ogni giorno di più.

«È incredibile, ma ormai mi succede anche tre volte a settimana di trovarmi di fronte a cani e gatti in strada – ha raccontato – collaboro con l’associazione “Emergenze pelose” ed il nostro intento è quello di salvare questi animali in difficoltà». Cristina è una volontaria instancabile: il suo lavoro non è solo un impegno, ma una missione che abbraccia amore, senso civico e una profonda compassione. Una delle prime azioni di Cristina è portare gli animali in difficoltà dal veterinario o alle guardie zoofile per la lettura del microchip, nella speranza di trovare i loro proprietari.

«Garantisco lo stallo in casa», sottolinea con fierezza, in attesa che il cane ritrovi la strada di casa o venga affidato a nuove cure. Per lei, ogni creatura merita una sistemazione sicura e amorevole, al di là delle circostanze in cui si trova.

«Mi preoccupa l'indifferenza», confida con un tono carico di tristezza. Non si ferma nessuno in macchina, nonostante gli animali in strada rappresentino un pericolo evidente. È l'indifferenza dei proprietari che la colpisce ancora di più. È l'assenza di empatia che ultimamente emerge e che preoccupa.

«I social sono fondamentali», ammette. Sono le piattaforme che le permettono di raggiungere un pubblico più vasto, sensibilizzando le persone sull'importanza di prendersi cura degli animali abbandonati da un lato e avendo maggiori possibilità di ritrovare proprietari di animali smarriti dall’altro, diffondendo storie ed immagini.

