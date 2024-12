SANTA MARINELLA – Inaugurata dal sindaco Pietro Tidei la spiaggia dell’inclusione, un arenile libero riservato ai disabili. Il progetto, denominato Accessibility on the Seaside Aconsea, riguarda la spiaggia di Santa Severa, antistante l'ex Colonia Marina. Operativa dunque da oggi una spiaggia il cui progetto è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Lazio ed il Comune di Santa Marinella che ha riguardato anche altri Comuni del litorale laziale. A Santa Marinella è stata individuata la spiaggia antistante la ex Colonia Marina, su lungomare Pyrgi a Santa Severa, che sarà attrezzata e adeguata alla ricezione dei cittadini con servizi specifici per la balneazione e accessibilità turistica e balneare. “Il progetto - ha detto il Sindaco Pietro Tidei - prevede tutta una serie di interventi atti a migliorare l'accessibilità balneare e grazie a questo piano sperimentale, promosso e finanziato dalla Presidenza del Consiglio in compartecipazione con la Regione Lazio, anche la nostra città sarà dotata di una apposita spiaggia in cui le persone con disabilità potranno usufruire dei servizi balneari in tutta sicurezza. Siamo estremamente felici di aver aderito a questa iniziativa e, in tempi record, individuato l'arenile libero di Santa Severa destinato a questo bellissimo progetto di inclusione”. “Attraverso questa iniziativa - ha aggiunto il vice Sindaco Roberta Gaetani - la nostra città ha dimostrato che si può lavorare in armonia con le altre istituzioni e concretizzare progetti importanti e così sentiti dalla cittadinanza. La spiaggia dell'inclusione, probabilmente, sarà riproposta anche nei prossimi anni, così da diventare un vero e proprio punto di riferimento. L'amministrazione Comunale sarà in prima fila per continuare su questa strada e garantire a tutti la libertà di usufruire dei servizi essenziali, in questo caso quelli relativi alla balneazione. Saranno dunque installati appositi macchinari e sedie Job, affinché i fruitori possano recarsi in spiaggia in tutta sicurezza. Colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio demanio, disponibile e attento alla questione, e l'assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio. Ovviamente gli altri enti interessati e promotori del progetto, la Presidenza del Consiglio e la Regione Lazio con i quali collaboreremo anche in futuro per il bene esclusivo della città”. “Un progetto partito da lontano - ha aggiunto l'assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio - al quale abbiamo da subito aderito. Purtroppo i fondi sono arrivati un po' in ritardo, ma finalmente avremo a disposizione questa bellissima spiaggia inclusiva. Un altro grande passo avanti in termini di inclusione sociale attraverso una spiaggia che garantirà a tutti, diversamente abili e non di usufruire di un arenile libero, completamente riqualificato e messo in sicurezza”.

