CERVETERI - Uno splendido sole ieri mattina ha accompagnato due importanti iniziative solidali a Cerveteri.

Protagoniste, in due appuntamenti distinti ma entrambi dalle nobili finalità, Croce Rossa Italiana e Assovoce. Croce Rossa é stata impegnata davanti i supermercati Carrefour e Conad con una giornata di raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà di Cerveteri e del territorio. Nei due punti di raccolta, tantissimi i prodotti donati: nessuno si è tirato indietro e ognuno ha donato almeno un prodotto della propria spesa in favore di chi ha più bisogno. In Piazza Aldo Moro invece, Bruno Frosi di Assovoce era impegnato con le Uova di Pasqua di AIL, l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue. Anche in questo caso, risposta forte della cittadinanza caerite, sempre sensibile quando si parla di ricerca scientifica.

