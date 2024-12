La StraViterbo colpisce ancora e dona 9.500 euro al Reparto di Oncologia dell’ospedale di Belcolle. Ieri pomeriggio, alla sala consiliare del Comune di Viterbo, il comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo Generale di Brigata Roberto Vergori ha consegnato al primario del reparto di Oncologia e rete oncologica di Belcolle Enzo Maria Ruggeri l’assegno di 9.500 euro frutto della solidarietà della gara podistica organizzata dal XXIV Corso Fedeltà. Una sinergia, quella tra Scuola Sottufficiali dell’Esercito, Comune ed Asl di Viterbo, che ha fatto raggiungere la massima cifra mai raccolta da quando esiste la StraViterbo. Raggiante la sindaca Chiara Frontini che, insieme al consigliere delegato ai rapporti con le forze armate Giancarlo Martinengo, ha accolto i referenti delle forze armate venuti in gran numero per questo importante momento di solidarietà. «La città di Viterbo è molto affezionata alla StraViterbo – ha detto la sindaca Chiara Frontini -. Vedere qui i rappresentanti delle forze armate, nel posto in cui vengono prese le decisioni importanti per la nostra città e farlo portando questo dono è per noi un grande onore. Appuntamenti come questi non fanno che sottolineare il legame intimo che c’è tra la città di Viterbo e le forze armate, ognuno di noi ha in famiglia qualcuno che sia stato nella Scuola sottufficiali dell’Esercito. Questo rapporto dura ormai da decenni e l’identità con il mondo militare impatta fortemente nei nostri concittadini». Il comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito Vergori ha ringraziato la sindaca Frontini e ricordato che «l’iniziativa della StraViterbo è da inquadrare nello spirito di servizio che contraddistingue l’istituzione della Scuola Sottufficiali. Gli allievi militari operano una scelta importante in una fase della loro vita in cui hanno davanti tanti desideri ed obiettivi con la voglia di servire la Patria. Quando arrivano alla fine di questo percorso che dura quasi 3 anni hanno la volontà ed il desiderio di dimostrare questo spirito di servizio che porta a quello che è avvenuto: la StraViterbo quest’anno si è rivolta al reparto oncologia di Belcolle a cui siamo grati per l’esempio che ci dà con uno spirito collettivo e combattivo enormi. Per il prossimo anno vogliamo fare ancora di più e meglio coinvolgendo, con un evento lancio, più istituzioni possibile ed i cittadini». Il primario del reparto oncologia di Belcolle Enzo Maria Ruggeri, visibilmente emozionato, ha ringraziato il generale Vergori «per la bellissima solidarietà messa in atto. Noi abbiamo tanti pazienti della provincia di Viterbo che curiamo e purtroppo sono sempre di più: la possibilità di poter offrire maggiore comfort e cure migliori danno al paziente una sensazione di protezione e di attenzione da parte nostra superiore. Quando ci hanno proposto questo progetto è stato bello vedere gli occhi dei suoi ragazzi, generale, che ci hanno detto che erano lì per noi. Non lo dimenticherò mai».

