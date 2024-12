LADISPOLI - Ancora 100 candeline in città. Questa volta a soffiarle è stata la signora Vincenza.

«A nome di tutta la città di Ladispoli le ho regalato un bellissimo mazzo di fiori come omaggio per il grande traguardo raggiunto - scrive il sindaco Alessandro Grando - È sempre un grande piacere fare visita ai nostri centenari ascoltare le loro storie e conoscere le loro famiglie. Buon compleanno Vincenza».

