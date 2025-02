OSTIA - La sicurezza stradale parte dalla scuola. Con questo obiettivo, si è tenuto un incontro con i ragazzi dell’Istituto Labriola di Ostia, nell’ambito del programma di sensibilizzazione dei più giovani al rispetto delle regole e sulla sicurezza stradale organizzato da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con Polizia di Stato.

A confrontarsi con gli studenti il direttore del Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’ItaliaFrancesco Console, il responsabile Esercizio del Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia Federico Bazzan e operatori della Polizia Stradale, che hanno evidenziato, attraverso il racconto della loro esperienza quotidiana, quanto la sicurezza stradale e il rispetto delle corrette condotte alla guida siano cruciali. Durante l’incontro i ragazzi hanno potuto discutere con la Polizia e i tecnici di Aspi dei risultati emersi da un test personalizzato, svolto precedentemente in aula.

Questo nuovo ciclo di sessioni, porterà Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato a incontrare più di 1000 alunne e alunni che frequentano Istituti situati su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale in gestione. L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi che hanno visto la partecipazione di oltre 220 istituti scolastici e circa 19.000 giovani, della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto prevede inoltre approfondimenti in classe con il supporto dei professori, con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI; da quest’anno, infine, l’iniziativa è stata arricchita con un quiz digitale. Secondo l’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, sono proprio le nuove generazioni, infatti, la parte più recettiva degli utenti alla guida e sono anche la categoria che, sulla scorta del cattivo esempio degli adulti, tende ad assumere comportamenti scorretti.

«L’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani, in Italia come in Europa, è fondamentale far capire ai ragazzi che il rispetto delle regole è l’unica stradaper tutelare la vita e la sana voglia di divertimento». Prosegue il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Lazio Umbria Teseo De Sanctis.

«La Polizia di Stato quindi ha fatto della cultura della educazione stradale uno dei suoi capisaldi, tanto è che quest’anno festeggia i 25 anni del Progetto Icaro la più importante campagna di prevenzione che promuove la cultura della guida sicura nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche questa esperienza che vede la sinergia tra Polizia di Stato e ASPI ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza di adottare un comportamento prudente alla guida ed evitare condotte pericolose, attraverso l’esperienza di chi quotidianamente lavora sulle strade ed autostrade d’Italia».«Il tema della sicurezza – ha spiegato il Direttore del V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, Francesco Console – è uno dei capisaldi della nostra cultura aziendale. È importante essere qui, così come abbiamo fatto negli anni precedenti, per parlare con ragazzi che si stanno approcciando alla guida, così da aiutarli nel prendere sempre maggior consapevolezza del rispetto delle regole per una guida sicura e senza distrazioni. Questi incontri, inoltre, ci permettono di confrontarci con coloro che saranno i fruitori della nostra rete e di capire le loro esigenze, aiutandoci nel continuo miglioramento delle iniziative volte alla sensibilizzazione sulla guida sicura». La Direzione Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia gestisce oltre 320 chilometri di autostrada, tra la A1 Milano-Napoli, la A12 Roma-Civitavecchia e le due Diramazioni di Roma. L’infrastruttura in gestione attraversa 6 province e 59 comuni distribuiti tra il Lazio e l’Umbria e, con circa 250 tra ponti e viadotti, queste tratte si caratterizzano per una elevata complessità.