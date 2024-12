LADISPOLI - Al via l'edizione 2024/2025 de "La scuola nel bosco", un progetto didattico che ridisegna percorsi ed approcci alla natura e allo sviluppo sostenibile. Laboratori di chimica, biologia, scienze della terra, momenti di conoscenza ed esplorazione della natura.

«L’approccio laboratoriale e pratico è alla base di un rinnovato bisogno di conoscere la natura e scoprirne i segreti. Attraverso laboratori settimanali e mensili si potrà costruire una didattica nuova e appassionante a supporto delle attività in classe dell’insegnante - spiegano da "Natura per tutti onlus" - I percorsi proposti sono, inoltre, strutturati sugli obiettivi di Agenda 2030 e sui nuovi programmi di educazione civica sullo sviluppo sostenibile per le scuole. Costruiti sul modello della “outdoor education” i percorsi sono strutturati a classe, con operatore dedicato, e pensati per le scuole del territorio ma non solo. I dirigenti scolastici e gli insegnanti che volessero partecipare possono contattarci per costruire una proposta didattica legata alle esigenze specifiche della singola classe. Le attività sono adatte a tutte le classi di età e si svolgono nella natura dell’Oasi Naturale del Bosco di Palo e presso la Fattoria degli Animali – Centro di Educazione Ambientale, gestiti da Natura per Tutti - hanno proseguito dall’associazione no profit - Gli insegnanti interessati possono richiedere il materiale informativo al 3313921324 – e-mail info@naturapertutti.it».

