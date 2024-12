FIUMICINO - Acquisire consapevolezza del ruolo della fiscalità locale, assimilare temi di educazione alla cultura contributiva e alla giustizia fiscale, incrementare competenze idonee ad orientarsi nel mondo del lavoro.

Con questi obiettivi, due studentesse dell’Istituto Superiore Paolo Baffi, sulla base di una convenzione sottoscritta tra l’azienda partecipata e la scuola, hanno intrapreso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), progetto prima conosciuto come alternanza scuola-lavoro, presso la Fiumicino Tributi. Un modo per permettere ai giovani di muovere i primi passi nel settore lavorativo e acquisire competenze e conoscenze, facendo un’esperienza sul campo, che torneranno utili in futuro.

Le ragazze saranno assistite da un tutor interno all’azienda che le aiuterà a conoscere da vicino i processi di lavoro della Fiumicino Tributi e le accompagnerà in un percorso di formazione, obbligatorio per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, che avrà la durata di circa un mese, per un totale di 40 ore.

«Siamo felici – dichiara l’amministratore unico della Fiumicino Tributi, Pino Colone – di contribuire a promuovere la cultura della legalità fiscale e migliorare la conoscenza della materia tributaria nei giovani. Capire come funzionano imposte e tasse, perché è giusto pagarle e quali sono le attività e il ruolo che la nostra società svolge quotidianamente per la collettività, sarà l’occasione per sviluppare, nelle generazioni future, un senso vivo e concreto di cittadinanza attiva».