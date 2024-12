ALLUMIERE - Una perfetta organizzazione con il tripode sport-amicizia-allegria al centro, cibo fantastico, cuoche eccezionali, partite al cardiopalma e promozione del paese su vari livelli: questo il mix vincente che ha permesso l'enorme successo della I edizione della "Sagra del Pallone" e contemporaneamente il torneo della prestigiosa "Youth Cup": il tutto è organizzato in maniera eccezionale e perfetta dall'Usd Allumiere.

Il presidente Diego De Paolis e tutto il direttivo hanno portato avanti anche migliorato la tradizione del Torne Youth Cup e hanno dato il via quest'anno ad una bellissima realtà: la Sagra del Pallone che è stata fatta lo scorso weekend per la prima volta in tutto il comprensorio.

Lo Youth Cup e la Sagra del Pallone si sono svolte nello splendido impianto sportivo comunale della "Cavaccia".

Per quanto riguarda la parte sportiva la due giorni di Torneo si è conclusa con le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.

Tante forti squadre giovanili, appartenenti a diverse fasce d'età, si sono affrontate all'insegna della correttezza e del sano agonismo sportivo dando vita ad incontri di alto livello tecnico. A far da cornice alle bellissime e combattute partite è stato un numeroso pubblico letteralmente in visibilio sia per le giocate dei campioncini in erba, che per la bontà delle proposte culinarie all'interno dell'apposito stand gastronomico.

Per la categoria 2010 e’ stata la Leocon a trionfare, battendo l’Allumiere ai calci di rigore.

Per i 2012 l’Allumiere è riuscita a portare a casa la vittoria ai danni della Leocon.

Per la categoria 2013 il Santa Marinella ha battuto in finale i pari età dell’Allumiere.

Il Ladispoli invece si è aggiudicata la vittoria per la categoria 2014, battendo in finale sempre l’Allumiere, che si è aggiudicata, invece, la vittoria per la categoria 2015. Per la categoria 2016 a vincere è stato il Santa Marinella che ha superato in finale l’Allumiere.

Per quanto riguarda la Sagra del Pallone le cuoche allumierasche si sono superate e hanno contribuito con le loro leccornie a far registrare il tutto esaurito. Sono stati distribuiti piatti eccezionali, di cui quasi tutti preparati come tradizione vuole e con prodotti del territorio. Tutti quelli che si sono serviti alla tavola biancazzurra della Sagra del Pallone si sono complimentati per gli ottimi piatti serviti, per la gentilezza di tutti e per il buon servizio offerto.

"Divertimento, spirito di gruppo, autostima, educazione e rispetto sono stati i focus principali di una quattro giorni fantastica - spiwga il presidente dell'Allumiere, Diego De Paolis - a condire il tutto i complimenti delle società partecipanti, alle quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, non solo per l’impegno, ma anche per l’educazione ed il rispetto dimostrati in campo e fuori. È doveroso ringraziare tutte le persone, dirigenti e cuoche, che ci hanno aiutato, senza il loro impegno e sacrificio non sarebbe stato possibile fare tutto questo. Un ringraziamento al sindaco Luigi Landi e all’amministrazione comunale, alla protezione civile e a tutti i nostri sponsor. Appuntamento per il Torneo delle Contrade che sará di calcio a 8 e che avrà inizio il 25 giugno.

"Le Contrade, una passione unica nel nostro paese; il calcio, lo sport più bello del mondo: tutto questo saranno parte del "Torneo di Calcio a 8" di Allumiere, un appuntamento che ritorna dopo tanta attesa. Sarà uno dei tornei più importanti dell’estate calcistica a venire - conclude il presidente Diego De Paolis - il torneo si terrà al Campo Sportivo “La Cavaccia” a partire dal 25 Giugno 2024. Il calendario delle gare tiene conto dei weekend delle sagre e delle partite dell’Italia agli europei".

Per info e modulo iscrizioni delle squadre contattare i dirigenti dell’Usd Allumiere presenti nella locandina.

