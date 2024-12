FIUMICINO - Protagonista dell’estate cittadina e a seguito del grande entusiasmo espresso da cittadini e turisti per la ruota panoramica itinerante installata in Darsena, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere la sua permanenza fino all’8 settembre. In questo modo ci sarà ancora qualche giorno a disposizione per fare un giro sull’attrazione, senza perdersi la suggestiva vista panoramica della \città.

«La ruota si è dimostrata un’attrazione preziosa per le attività commerciali della zona ed ha contribuito a vivacizzare l’estate», dichiara l’assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli, che sottolinea: « Siamo felici di offrire ad un numero ancora maggiore di persone l’opportunità di ammirare Fiumicino da una prospettiva unica».

Verrà pertanto prorogata fino all’8/9, anche la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Largo Marinai d’Italia nell’area adiacente a Largo Giancarlo Franco Bozzetto, per consentire la continuazione delle operazioni relative alla ruota panoramica e alla gestione dell’area necessaria. Le restrizioni riguarderanno i seguenti stalli: per motoveicoli situati al vertice. 7 stalli per autoveicoli lungo il lato strada fino all’attraversamento pedonale (eccetto). 5 stalli per autoveicoli nel tratto mediano. 12 stalli per autoveicoli nel tratto adiacente allo specchio d’acqua.