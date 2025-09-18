CIVITAVECCHIA – «Un quartiere ostaggio di un cantiere. È quanto si è verificato questa mattina a Campo dell’Oro, dove lo scavo di una trincea da parte di una impresa appaltatrice di Enel ha gettato nel caos più totale il traffico veicolare proprio nelle immediate vicinanze di un istituto comprensivo frequentato da centinaia di bambini». Questo quanto affermano Annarita La Rosa e Raffaele Cacciapuoti, di Fratelli d’Italia Civitavecchia.

«Programmare gli interventi dovrebbe essere il pane quotidiano di una amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini. Sarebbe bastato anticipare di un paio di settimane i lavori per evitare disagi ai bambini o costringerli a percorrere centinaia di metri tra transenne e scavi aperti. Ci auguriamo che in futuro tali disattenzioni non possano più trovare posto», concludono La Rosa e Cacciapuoti.