CERVETERI - Un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Ordine degli architetti: un primo passo per il completo restyling di piazza Aldo Moro che avverrà tramite un bando. Il piano è stato votato in giunta comunale. A Cerveteri inizia a delinearsi il futuro del salotto urbano cittadino che porterà alla pedonalizzazione del centro e alla creazione di nuovi parcheggi in un’area vicina al cimitero monumentale. Per la classe politica è uno degli spazi più importanti della città e tramite questo “Concorso di idee” si andrà avanti e sarà selezionato il miglior progetto per dar avvio ai lavori per valorizzazione l’intero tessuto urbano. Soddisfatto il Partito Democratico che ha lavorato all’iter urbanistico. «L’approvazione della convenzione per il lancio di un Concorso di idee per il nuovo look della piazza – affermano in una nota congiunta il vicesindaco e l’assessore alla Polizia Locale, Riccardo Ferri e l’assessore all’Ambiente e decoro urbano, Alessandro Gnazi - rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e l’estetica del centro, rendendo piazza Aldo Moro un punto di riferimento, nonché un luogo condiviso e inclusivo, per cittadini e visitatori». In base all’accordo scaturiranno progetti con particolare attenzione all’ambiente, al contesto storico e all’innovazione che saranno poi vagliati dall’amministrazione e condivisi con i residenti della zona. «Sarà una piazza più bella e fruibile – aggiungono i dem del circolo locale etrusco – ed è importante sottolineare che, inoltre, la delibera approvata non comporta impegni di spesa, in quanto quelli relativi alla definizione del concorso di idee avverranno con successivi atti, in cui saranno definiti i dettagli esecutivi delle singole attività». Di come abbellire piazza Moro se ne parla da parecchi anni senza che si sia mai arrivati ad una svolta. A fine dicembre 2024 è stata votata in consiglio comunale una manovra del bilancio di previsione dove sono stati inseriti due milioni di euro. La piazza verrebbe completamente pedonalizzata, i parcheggi sarebbero realizzati su un terreno privato di circa tre ettari in via suor Landeberg.

