CERVETERI – Il caso della Rim infiamma la politica. Con il sindaco, Elena Gubetti, che non risponde agli attacchi della società sportiva e dell’opposizione. Un passo indietro. La Federazione boccia gli impianti sportivi di Cerveteri, reputandoli non idonei al campionato di basket di Serie C. Passano le settimane, i mesi, ma la Giunta comunale non riesce ad ovviare al problema, nemmeno nel palasport di Valcanneto inaugurato pochi anni fa. Così le giovani presidenti della Rim Sport, Ilenia e Maura Rinaldi, si ritrovano nelle condizioni di dover traslocare altrove per disputare le partite casalinghe. La scelta ricade su Ladispoli, una sconfitta però per Cerveteri. «È evidente che l’attenzione mediatica che la squadra ha suscitato vincendo il campionato nella stagione 2022-2023 ha acceso dei riflettori sul problema delle strutture sportive a Cerveteri. Se in un primo momento di giubilo per l’obiettivo raggiunto l’amministrazione comunale ha garantito degli aiuti, anche economici, una volta sfumato il momento di festa sono svanite anche le promesse fatte», è quanto dichiarato in queste ore dalle giovani presidenti. Nessun commento del sindaco. La minoranza torna a criticare la maggioranza. «Mancano le infrastrutture – dichiara Gianluca Paolacci, consigliere comunale del centrodestra – non c’è un assessore allo Sport, ora nemmeno ai Lavori pubblici. Un’amministrazione allo sbando. Gli esponenti di maggioranza sono stati vicino alla squadra solo per farsi le fotografie con i giocatori. Che vergogna».

©RIPRODUZIONE RISERVATA