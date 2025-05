VITTORIA TASSONI*

Pollo alla curcuma e pepe nero con asparagi

Questo piatto è il frutto di un bellissimo pomeriggio trascorso in cucina con Mark e Jennifer, durante il mio viaggio in America.

Ci siamo ritrovati con questi ingredienti a disposizione e molta voglia di sperimentare.

Così, tra una chiacchierata e l’altra, leggendo il N. Y. Times, è nato questo pollo alla curcuma e pepe nero con asparagi, una ricetta semplice da preparare ma sorprendente nel gusto.

L’idea di base nella creazione di questa ricetta era quella di unire le spezie, come la curcuma e il pepe nero e che tutti noi amiamo, con il sapore dolce del miele e con la freschezza croccante degli asparagi, uno degli ortaggi che in primavera non manca mai sulle nostre tavole.

Dopo pochi passaggi, il piatto ha subito preso vita, regalando profumi intensi, sapori armoniosi e una grande soddisfazione condivisa.

Ricetta:

Ingredienti x 4 porzioni

3 cucchiai di miele

3 g di pepe nero più altro a piacere

3 g di sale

15 g di farina

7 g di curcuma macinata

6 sovracosce di pollo disossate e senza pelle, tagliate a pezzi

5 g di olio di cocco o di arachidi

500 g di asparagi, mondati e tagliati a fettine sottili in diagonale

5 g di aceto di riso o di salsa di soia

1 lime tagliato a spicchi (facoltativo)

Procedimento:

1.In una ciotola piccola, mescola 65 ml d'acqua con il miele, il pepe e il sale. Metti da parte il composto.

2.In un’altra ciotola, questa volta media, mescola la farina, la curcuma ed il sale. Aggiungi il pollo e continua a mescolare fino a quando il tutto non sarà ben amalgamato.

3.In una padella antiaderente di medie dimensioni, scalda l'olio a fuoco medio-alto, aggiungi il pollo e cuocilo per 2-3 minuti per lato, finché la curcuma non sarà profumata e le sovracosce non saranno dorate su entrambi i lati.

4.Unisci anche gli asparagi, condiscili col sale, mescola per amalgamarli al resto e cuocili, da 1 a 2 minuti o fino a quando non saranno diventati croccanti e teneri.

5.Aggiungi il composto di miele e continua a cuocere, mescolando, circa 2-3 minuti, finché il pollo non arriverà a cottura ed il sugo non si sarà addensato.

6.Togli dal fuoco e aggiungi l'aceto, mescolando. Condisci a piacere con sale e pepe e, se lo desideri, prima di servire, spremi sopra del succo di lime.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

