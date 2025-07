Vittoria Tassoni*

Oggi voglio presentarti la mia versione della ricetta del pane integrale ai semi vari, un alimento che, quando l’assaggerai, non potrai più fare a meno di preparare perché è quella tipologia di pane dove il gusto si abbina al nutrimento. E’ già da qualche anno che sempre più persone si sono accorte dell'importanza, nella propria alimentazione, di valori come semplicità e varietà, riprendendo un mantra che era stato fondamentale nelle generazioni passate, quando le nostre nonne ci ripetevano che il mangiare genuino doveva essere alla base dell’alimentazione degli uomini. In questa mia preparazione, ho voluto utilizzare delle farine ricche di fibre come quella di segale e di farro che poi ho unito ad un poolish che avevo preparato in anticipo, in modo da favorire una lievitazione quanto più naturale possibile e contemporaneamente far sviluppare degli aromi complessi. Il poolish, per chi non lo sapesse, è un pre-impasto che permette di rendere soffici, fragranti e aromatici alcuni lievitati, in particolare il pane e la pizza. Si ottiene miscelando acqua, farina e lievito in proporzioni variabili e la percentuale di lievito varia in base al numero delle ore di lievitazione. Inoltre in questa ricetta ho voluto utilizzare anche dei semi come la zucca, il lino ed il sesamo che non rappresentano, per il pane, solo un’aggiunta croccante ma costituiscono anche una fonte preziosa di minerali, acidi grassi essenziali e proteine vegetali, rendendolo completo e perfetto da portare in tavola ogni giorno.

Ingredienti per 6 porzioni:

Per il poolish

5 g di lievito di birra fresco

100 g di farina 00

80 g di acqua

Per il pane:

200 g di farina di segale

300 g di farina di farro

300/350 g di acqua

50 g di olio extravergine di oliva

15 g di sale

100 g di semi misti (zucca, sesamo, lino) q.b.

Preparazione:

1.Per preparare il poolish, metti in una ciotola il lievito di birra, la farina e l'acqua ed amalgama. Lascia lievitare per 2 ore.

2.Inizia a preparare il pane integrale ai semi vari: al poolish unisci le farine, l'olio extravergine di oliva, il sale ed i semi vari ed impasta.

3.Trasferisci l'impasto in una ciotola ungendolo con un po' di olio. Copri e lascia riposare.

4.Dopo 30 minuti dai una piega nella ciotola, portando al centro, da un lato e dall’altro, i lembi esterni dell’impasto e lascialo riposare per altri 30 minuti.

5.Nel frattempo, ungendola bene, prendi una teglia rettangolare, è perfetta quella che utilizzi per il plum cake.

6.Sistema l’impasto al suo interno, liscia la superficie e disponi sopra i semi. Copri con la pellicola trasparente e lascia lievitare per circa 1 ora.

7.Dopo 30 minuti del tempo di lievitazione, preriscalda il forno a 180°C, togli la pellicola trasparente e sistema la teglia con il pane sulla base del forno. Cuoci nel forno caldo per 60 minuti sempre a 170/180°C.

8.Dopo averlo tirato fuori dal forno, estrai il pane dalla teglia e lascialo raffreddare completamente su una gratella, prima di servirlo a tavola.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA