Vittoria Tassoni*

Il panbrioche nei vasetti è un’idea creativa e deliziosa per realizzare segnaposto originali e personalizzati. Perfetto per eventi o cene festive, combina l’estetica con il gusto. Preparare il panbrioche nei vasetti è semplice: l’impasto soffice viene cotto direttamente nei piccoli vasetti di terracotta rivestiti di carta forno che poi possono essere decorati con nastri, etichette con il nome degli ospiti o piccoli fiori. Questo segnaposto non solo arricchisce la tavola con un tocco elegante e rustico, ma offre anche un piccolo dono commestibile che gli invitati possono portare a casa. È possibile aromatizzare il panbrioche con spezie, scorza di agrumi o gocce di cioccolato per renderlo ancora più invitante. Una volta cotti e raffreddati, i vasetti si conservano facilmente, con un’idea originale che unisce convivialità e sapore.

Sei pronto a preparare insieme a me la ricetta dei pan brioche al latte ed utilizzarli come segnaposto?

Ricetta:

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di riposo: 6 ore

Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti x 8 persone

500 g Farina 0

200 ml Latte intero

100 ml Panna fresca liquida

40 g Zucchero

30 g Burro (fuso)

8 g Lievito di birra fresco

1 uovo piccolo per spennellare

2 g di sale

q.b.Zucchero a velo (per decorare)

Preparazione:

1.Prepara dapprima il lievitino: in una ciotola, fai sciogliere il lievito di birra in 100 ml di latte a temperatura ambiente.

2.Aggiungi 100 grammi di farina e mescola con una forchetta per formare una pastella densa.

3.Copri la ciotola con la pellicola e lascia che l’impasto lieviti per circa 2 ore.

4.Puoi lavorare l’impasto del pan brioche sia a mano che con una impastatrice: mescola il lievitino con il resto del latte e la panna liquida.

5.Aggiungi lo zucchero, la restante farina e il sale, poi unisci anche il burro fuso, continuando a mescolare.

6.Impasta per bene ed a lungo, ossia fino a quando l’impasto non si staccherà dalle pareti della ciotola.

7.Trasferiscilo sul piano di lavoro, stendilo e ripiegalo più volte su se stesso per dare forza all’impasto.

8.Forma poi una palla, trasferiscila di nuovo nella ciotola infarinata, coprila con la pellicola e lasciala lievitare per circa 3 ore in un luogo tiepido.

9.Riprendi l’impasto e dividilo in tre parti uguali, formando delle palline.

10.Disponi le palline dell’impasto nei vasetti di coccio, in cui avrai precedentemente inserito della carta forno bagnata, e lascia lievitare nuovamente per circa un’ora o finché l’impasto non arriverà al bordo. Al posto di quelli di coccio, potresti utilizzare i vasetti in vetro della wek e chiuderli ermeticamente appena escono dal forno, così puoi prepararli anche con tre giorni di anticipo.

11.Spennella la superficie delle palline con l’uovo sbattuto.

12.Preriscalda il forno a 180° e fai cuocere il pan brioche dei vasetti alla stessa temperatura per circa 20-25 minuti.

13.Lascia raffreddare e, prima di presentarli a tavola, decorali, non prima di aver eliminato da ogni vasetto la carta forno.

* Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

