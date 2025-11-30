PHOTO
VITTORIA TASSONI*
Questa mia crostata con meringa e panna acida è un dolce dal gusto molto equilibrato nonostante la contrapposizione dei sapori degli ingredienti che ho utilizzato.
E’ la torta perfetta per tutti quelli che amano i contrasti: c’è la parte croccante tipica della pasta frolla, la morbidezza e la dolcezza della crema ed infine la nota leggermente acidula, della panna acida. Una crostata buona per ogni occasione e che può essere mangiata sia nel pomeriggio, offrendola magari agli amici accanto ad un tè oppure proponendola ai tuoi ospiti per un fine pasto speciale.
Ricetta:
Ingredienti x 6 persone
Tempo di preparazione: h. 2,10
Per la frolla:
●250 g di farina 00
●90 g di zucchero
●110 g di burro freddo
●38-40 g di tuorli (circa 2 tuorli grandi)
●4 g di lievito per dolci
Per il ripieno:
●400 g di frutta a scelta (fichi, pesche, albicocche, mele, ecc.)
●20 g di amido di mais
Per la crema:
●70 g di albumi
●20 g di zucchero
●180 g di panna acida
Preparazione:
1.In una ciotola unisci il burro freddo con la farina e mescola fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi i tuorli, lo zucchero ed il lievito ed amalgama il tutto velocemente.
2.Trasferisci le briciole di frolla su un vassoio, copri e lasciale riposare in frigorifero per almeno 30 min. Puoi avvantaggiarti nella preparazione se cucini la frolla il giorno prima.
3.In un’altra ciotola taglia la frutta a pezzetti, mescolala con l’amido di mais e tieni da parte.
4.Bagna un foglio di carta da forno, strizzalo e foderaci uno stampo a cerniera da 20 cm.
5.Versa una metà della frolla nello stampo e compattala con le mani, in modo da formare la base per la tua crostata.
6.Distribuisci sopra la frutta con l’amido di mais che avevi tenuto da parte.
7.Inizia a preparare la crema: monta gli albumi a neve ferma con lo zucchero, incorpora delicatamente la panna acida agli albumi montati e versa la crema ottenuta sopra la frutta.
8.Ricopri con la restante frolla sbriciolata ed inforna per circa 40 minuti a 170°C in modalità statica: la tua torta sarà pronta quando il suo centro sarà diventato gonfio e tutto il dolce avrà assunto un bel colore dorato.
9.Una volta cotta, lascia raffreddare completamente e, prima di servire, spolverizza la crostata con dello zucchero a velo.
Vittoria Tassoni,
blogger, insegnante e cuoca dell’alleanza Slow food
Seguimi su:
www.vittoriaincucina.it
https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it
https://www.facebook.com/vittoriaincucina
