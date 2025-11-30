VITTORIA TASSONI*

Questa mia crostata con meringa e panna acida è un dolce dal gusto molto equilibrato nonostante la contrapposizione dei sapori degli ingredienti che ho utilizzato.

E’ la torta perfetta per tutti quelli che amano i contrasti: c’è la parte croccante tipica della pasta frolla, la morbidezza e la dolcezza della crema ed infine la nota leggermente acidula, della panna acida. Una crostata buona per ogni occasione e che può essere mangiata sia nel pomeriggio, offrendola magari agli amici accanto ad un tè oppure proponendola ai tuoi ospiti per un fine pasto speciale.

Ricetta:

Ingredienti x 6 persone

Tempo di preparazione: h. 2,10

Per la frolla:

●250 g di farina 00

●90 g di zucchero

●110 g di burro freddo

●38-40 g di tuorli (circa 2 tuorli grandi)

●4 g di lievito per dolci

Per il ripieno:

●400 g di frutta a scelta (fichi, pesche, albicocche, mele, ecc.)

●20 g di amido di mais

Per la crema:

●70 g di albumi

●20 g di zucchero

●180 g di panna acida

Preparazione:

1.In una ciotola unisci il burro freddo con la farina e mescola fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi i tuorli, lo zucchero ed il lievito ed amalgama il tutto velocemente.

2.Trasferisci le briciole di frolla su un vassoio, copri e lasciale riposare in frigorifero per almeno 30 min. Puoi avvantaggiarti nella preparazione se cucini la frolla il giorno prima.

3.In un’altra ciotola taglia la frutta a pezzetti, mescolala con l’amido di mais e tieni da parte.

4.Bagna un foglio di carta da forno, strizzalo e foderaci uno stampo a cerniera da 20 cm.

5.Versa una metà della frolla nello stampo e compattala con le mani, in modo da formare la base per la tua crostata.

6.Distribuisci sopra la frutta con l’amido di mais che avevi tenuto da parte.

7.Inizia a preparare la crema: monta gli albumi a neve ferma con lo zucchero, incorpora delicatamente la panna acida agli albumi montati e versa la crema ottenuta sopra la frutta.

8.Ricopri con la restante frolla sbriciolata ed inforna per circa 40 minuti a 170°C in modalità statica: la tua torta sarà pronta quando il suo centro sarà diventato gonfio e tutto il dolce avrà assunto un bel colore dorato.

9.Una volta cotta, lascia raffreddare completamente e, prima di servire, spolverizza la crostata con dello zucchero a velo.

Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA