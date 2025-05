Vittoria Tassoni*

Delicata come una vellutata, sorprendente come un piatto gourmet, oggi vi porto alla scoperta di una crema che unisce semplicità e raffinatezza: la crema di topinambur con semi di girasole. Il topinambur, spesso poco conosciuto, regala a questo piatto una consistenza morbida ed un sapore che ricorda il carciofo, anche se più dolce e delicato. In questa ricetta diventa il protagonista assoluto, accompagnato da un tocco croccante e tostato, conferito dai semi misti tra cui quelli di papavero, zucca e girasole. Un primo piatto perfetto sia per le giornate più fredde che per il periodo estivo, una ricetta leggera ma nutriente, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso ma semplice da preparare. Puoi servirla anche come antipasto raffinato oppure come piatto unico per una cena leggera, sarà per i tuoi ospiti una coccola vegetale che li conquisterà al primo assaggio e farà innamorare anche chi non conosce ancora il topinambur. Scopri come prepararla e lasciati sorprendere dalla sua bontà!

Ricetta:

Ingredienti:

Dosi x 6 persone

Tempo di preparazione: 1 ora

300 g di porri

600 g di topinambur

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Pane raffermo (per crostini)

Semi misti io papavero (girasole, zucca, lino, sesamo…)

Preparazione:

1. Pulisci i porri, tagliali a rondelle e poi lavali, scolali e asciugali.

2. Monda il topinambur e taglialo a fette. Se vuoi, ne puoi tenere da parte uno intero con la buccia per decorare il piatto, io, per la decorazione, ho voluto utilizzare solo con i semi.

3. In una casseruola, fai stufare i porri con un filo d’olio per 2-3 minuti. Unisci il topinambur a fette, coprilo a filo con acqua, sala e cuoci per 20-25 minuti finché non sarà diventato morbido.

4. Taglia il pane a cubetti, tostalo in padella o in forno con un filo d’olio, sale e pepe, fino a renderlo croccante. Se vuoi, per i tuoi crostini, puoi utilizzare anche del pane raffermo.

6. Dopo aver aggiunto un filo d’olio, frulla il topinambur ed i porri cotti, fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Aggiusta di sale e di pepe.

7. Tosta leggermente i semi se li usi misti in una padella antiaderente per esaltarne il sapore.

8. Servi la crema calda e guarniscila con i crostini di pane ed una manciata di semi tostati.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegante e cuoca dell’Alleanza Slow food

