Vittoria Tassoni*

Questa ricetta della Crema di cavolfiore e porri è un classico esempio di leggerezza in cucina, un modo per ritrovare energia e benessere, senza però dover rinunciare al piacere di mangiare un piatto gustoso. E’ inutile negarlo, le feste natalizie sono un tripudio di preparazioni ricche e abbondanti, che però lasciano spesso una sensazione di pesantezza nei giorni successivi. Per affrontare al meglio il dopo Natale ed anche nella prospettiva di voler arrivare al Cenone di San Silvestro non completamente sazi, è necessario ritornare, nei giorni successivi a Santo Stefano, ad un regime alimentare più leggero e questa crema di cavolfiore e porri serve proprio per dare al nostro organismo un momento di tregua. Le ricette leggere che io preparo ogni anno tra Natale e Capodanno per arrivare a questo obiettivo sono varie e questa è una delle mie preferite. Questa vellutata cremosa con il cavolfiore ed i porri, che io cucino senza utilizzare la panna o altri ingredienti grassi, è sempre molto richiesta dai componenti della mia famiglia perché appetitosa e nello stesso tempo appagante.

Ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

1 cavolfiore medio

2 porri

1 patata piccola (opzionale, per una consistenza più cremosa)

Brodo vegetale q.b.

Olio extravergine di oliva

Curcuma o zenzero in polvere (facoltativo)

Sale e pepe

Preparazione:

1. Taglia il cavolfiore a cimette e affetta i porri.

2. In una pentola, scalda un filo d’olio e fai appassire i porri.

3. Aggiungi il cavolfiore e la patata tagliati a pezzettoni, copri con il brodo vegetale e

cuocili finché non saranno diventati morbidi.

4. Frulla il tutto con un mixer a immersione fino ad ottenere una crema liscia.

5. Aggiusta di sale, pepe ed aggiungi una spolverata di curcuma, zenzero o semi di zucca, se graditi.

Conclusione:

Mangiare leggero dopo le feste è un regalo che facciamo al nostro corpo e questa crema di cavolfiore è la coccola perfetta per depurarsi con gusto. Provala e fammi sapere se l’hai trovata di tuo gradimento!

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza slow food

