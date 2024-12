Vittoria Tassoni*

Questa mia ricetta dei cookies al burro di arachidi sono la coccola perfetta per ogni momento della giornata. Ogni morso è un piccolo pezzo di paradiso, croccante fuori e morbido dentro.

Se sei un amante del burro di arachidi, questi biscotti sono un sogno che diventa realtà.

Perfetti da condividere con gli amici o da tenere tutti per te, costituiscono una dolce pausa che non vorresti mai far finire.

Inoltre la ricetta di questi cookies è la combinazione ideale di semplicità e gusto: costituiscono un classico arricchito dal tocco cremoso del burro di arachidi.

E se poi hai la fortuna di trovare il burro di arachidi nella versione crunch, non dovrai aggiungere altre arachidi a questi cookies, dei biscotti sempre pronti a regalarti un sorriso ed a farti sognare l’America!

Ricetta:

Ingredienti per 20 biscotti:

150 gr di farina 00

100 gr di burro (ammorbidito)

110 gr di burro di arachidi (morbido e cremoso)

150 gr di zucchero di canna

1 uovo medio intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

70 g di arachidi (facoltative)

1 pizzico di sale

Preparazione:

Riunisci in una ciotola lo zucchero di canna, volendo puoi anche utilizzare metà zucchero di canna e metà di quello semolato, il burro morbido, il burro di arachidi e l'estratto di vaniglia.

Lavora gli ingredienti a crema, utilizzando una frusta a mano o la planetaria.

Aggiungi l'uovo e lavora anche questo. Poi incorpora la farina, il lievito, il bicarbonato ed infine un bel pizzico di sale.

A questo punto il composto è pronto a meno che tu non voglia aggiungere le arachidi tritate in granella, amalgamandole bene al resto, per avere una consistenza "crunchy".

A prescindere da questa aggiunta facoltativa, se il composto dovesse comunque risultare troppo morbido e appiccicoso, puoi farlo raffreddare un po', coprendo la ciotola con della pellicola per alimenti e lasciandola una mezz'ora in frigorifero.

Dividi l’impasto in tanti piccoli pezzi da 15 grammi l’uno e forma delle palline.

Sistemale su una teglia rivestita con carta forno, piuttosto distanziate tra di loro.

Se vuoi preparare delle palline tutte uguali, fai come mi hanno insegnato negli Stati Uniti, utilizza un porzionatore del gelato e saranno perfette.

Schiaccia ogni pallina con i rebbi di una forchetta, prima in una direzione, poi nell'altra.

Metti la teglia con i biscotti formati circa 15 minuti nel congelatore.

Trascorso il tempo, inforna i cookies in un forno preriscaldato a 180° per 10/15 minuti.

A cottura ultimata, lascia raffreddare completamente i tuoi biscotti che così potranno asciugarsi e formare le caratteristiche crepe in superficie.

A questo punto i tuoi cookies al burro di arachidi sono pronti per essere gustati.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

