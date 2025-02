Vittoria Tassoni*

Questi biscotti Red Velvet ripieni di mascarpone sono il regalo ideale per San Valentino, un pensiero amorevole da condividere con la persona speciale.

L'involucro morbido al cacao, che avvolge un cuore cremoso di formaggio aromatizzato agli agrumi, crea un contrasto goloso ed irresistibile. Il tocco di colorante rosso li rende non solo deliziosi ma anche scenografici e romantici, il dolce perfetto per celebrare insieme l’amore.

La preparazione è semplice: dopo aver lavorato l'impasto e lasciato riposare in frigorifero per un paio d'ore, si avvolge intorno al ripieno congelato. Una volta pronti, i biscotti vengono cotti in forno, diventando soffici e irresistibili, perfetti da accompagnare con una tazza di tè o caffè. Con questa ricetta, puoi creare un dolce unico e sorprendere chi ami con un gesto speciale! Sei pronta a impastare insieme a me?

Ricetta:

Ingredienti per l’impasto di circa 35/40 biscotti:

300 g di farina 00

15 g di cacao in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

2 g di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale marino

195 g di burro non salato, ammorbidito

120 g di zucchero semolato

75 g di zucchero di canna

2 uova

2 cucchiaini di colorante alimentare rosso

2 cucchiaini di essenza di vaniglia

1 cucchiaino di aceto bianco o succo di limone

Ingredienti per il ripieno:

250 g di mascarpone o altro formaggio cremoso

4 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di polvere di arancio o limone

Preparazione ripieno:

1. In una ciotola, mescola il formaggio cremoso con lo zucchero finché quest'ultimo non si è sciolto.

2. Forma tanti dischetti rotondi di 2 cm ciascuno e mettili poi a congelare su un vassoio ricoperto da carta forno.

Preparazione biscotti:

1. in una ciotola mischia la farina, con il cacao in polvere, il bicarbonato di sodio, il lievito ed il sale e tieni questo mix da parte.

2. Metti il burro, lo zucchero semolato e lo zucchero di canna in una planetaria e lavora gli ingredienti fino a quando non avrai ottenuto un composto omogeneo.

3. Aggiungi l'uovo, il tuorlo d'uovo, il colorante alimentare, l'essenza di vaniglia e l'aceto e continua a mescolare.

4. Aggiungi il composto di farina e impasta il tutto con l'aiuto di una spatola. Mi raccomando di mescolare bene, assicurati sempre che l'impasto sia ben amalgamato.

5. Avvolgi l'impasto nella pellicola e mettilo in frigorifero per almeno un paio di ore, fino a quando non sarà diventato sodo.

6. Preriscalda il forno a 175°C e, nel frattempo, fodera una teglia con la carta da forno.

7. Riprendi l'impasto dal frigo e forma delle palline di circa 30 g ciascuna.

8. Appiattisci delicatamente ogni porzione di impasto e, al suo interno, metti una pallina di formaggio congelata.

9. Chiudi i biscotti e dai a ciascuno una forma rotonda.

10. Disponili nella teglia a 4 cm di distanza l'uno dall'altro e falli cuocere nel forno preriscaldato per 14 minuti a 175°C.

11. Togli con cura i biscotti dal forno e trasferiscili su una gratella in modo che si possano raffreddare.

12. Una volta freddi, condividili con la persona che ami e, se ne rimangono, conserva i rimanenti in un contenitore ermetico.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su: www.vittoriaincucina.it; https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it; https://www.facebook.com/vittoriaincucina