TARQUINIA - Il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia ha partecipato insieme all’assessora alle Aree archeologiche Claudia Rossi al Convegno di Archeozoologia, organizzato dall’Università di Milano, professor Bagnasco, con la partecipazione della Sovrintendenza ai Beni culturali, il Parco Archeologico Tarquinia-Cerveteri e all’ssessore Aree Archeologiche del Comune.

«Un momento ricco di spunti e riflessioni, - commenta Riglietti - che ha messo in luce quanto la ricerca e la tutela del nostro patrimonio storico siano fondamentali per comprendere e valorizzare le radici della nostra identità. Grazie di cuore agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa preziosa occasione di incontro e confronto».

Il convegno “Uomini e animali Tarquinia e Gravisca” è stato un convegno organizzato al Museo dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con la Sovrintendenza a conclusione della campagna di scavi archeologici presso la Civita.

Un evento che ha permesso di spiegare come attraverso l’uso di tecniche innovative si sono potuti ricercare i vari rituali.

