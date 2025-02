OSTIA - Salvaguardare la Rotonda di Ostia: questo l’obiettivo della Regione Lazio che interverrà per la messa in sicurezza con la realizzazione di una scogliera lineare di 350 metri che verrà posizionata nel tratto sottostante la Fontana dello Zodiaco fino all’altezza della piscina del Kursaal. L’intervento verrà effettuati dal dipartimento regionale alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio in seguito al sopralluogo effettuato pochi giorni fai dai tecnici dell’area pianificazione e attuazione degli interventi a difesa della costa.

Le frequenti mareggiate, infatti, avevano fatto scattare l’allarme per quanto riguarda l’area a rischio, inclusa la storica Fontana dello Zodiaco. Per quanto riguarda l’intervento, verrà realizzata una scogliera soffolta per attenuare il moto ondoso in caso di forti mareggiate, a protezione del tratto di costa che va dalla Rotonda alla piscina del Kursaal, della lunghezza di circa 350 metri, di larghezza pari a circa 5 metri e di altezza di circa 2 metri, da posizionarsi ad una distanza di circa 15 m dall’attuale linea di costa. Tale opera sarà inserita all’interno della progettazione degli ulteriori interventi di ripascimento.

«Con questo intervento straordinario la Regione Lazio metterà in sicurezza la Fontana dello Zodiaco e il trampolino del Kursaal. Contemporaneamente sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino della soffolta a Lido centro. Con queste opere confermiamo l’attenzione della Giunta per salvaguardare il litorale di Ostia dall’erosione”, dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

Entro l’inizio dell’estate sul litorale di Ostia verranno inoltre completate due importanti opere necessarie per contrastare l’erosione costiera. La prima riguarda il ripristino della soffolta nel tratto che va dalla rotonda di Piazzale Magellano fino al canale dei Pescatori. Un secondo intervento, riguarda invece il ripascimento nel tratto di spiaggia che va dal canale dei Pescatori fino alla Rotonda. Questo intervento, verrà eseguito dopo il 15 marzo da una draga che sverserà 180mila metri cubi di sabbia per ripristinare la costa nel tratto interessato.

«Dalla Regione Lazio arrivano una serie di interventi a tutela del litorale di Ostia colpito pesantemente dal fenomeno dell’erosione costiera che ha provocato ingenti danni non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutto l’indotto”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, che prosegue: «Situazione che sappiamo peggiorata con l’arrivo della stagione invernale che ha provocato forti mareggiate. Era quindi assolutamente importante dare una risposta immediata con interventi a difesa della costa, cosa che l’assessore regionale Ghera e la giunta hanno deciso di fare. Speriamo veramente che sia l’inizio della rinascita per Ostia e che si possa mettere la parola fine al suo declino. Vedere stabilimenti balneari sparire inghiottiti dall’acqua, come anche cabine e strutture storiche distrutte, è inaccettabile».