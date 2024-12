ALLUMIERE - La regina del fitness, Jill Cooper torna ad Allumiere.

Nel comune collinare per il secondo anno consecutivo sarà Jill Cooper a travolgere tutti con la sua carica di energia. Per il quinto anno consecutivo torna domenica, a partire dalle 10, l’evento sportivo organizzato dalla competente e preparata trainer Ylenia Grosselli in collaborazione con il Comune di Allumiere e la ''Jill Cooper Academy''.

Il “Freedom+masterclass di superjump” è un evento che coniuga perfettamente sport, allegria e ivertimento. La protagonista e la star dell’evento di domenica 23 giungo sarà l’inimitabile Jill Cooper, affiancata dalla master trainer Federica Federici, la presenter più conosciuta in italia.

"Jill Cooper è una nota conduttrice televisiva: ha lavorato per la Rai, Mediaset (Grande Fratello) e ha partecipato a diversi programmi televisi come Pechino Express - spiega la trainer Ylenia Grosselli - la Cooper è una star del modo del fitness: ha disegnato una propria linea di abbigliamento insieme a suo marito Alessandro Carbone e cura diverse rubriche dedicate allo sport e al fitness. Federica Federici, invece, oltre ad essere una dei pilastri della "Jill Cooper Academy" è una grande master trainer e la responsabile del centro Italia. Federica Federici verrà ad Allumiere direttamente da Roma e dai palchi prestigiosi del Rimini wellness. "La Federici - spiega la trainer Ylenia Grosselli - è una donna piena di carica di energia e di idee; nel suo lavoro mette tanta passione e divertimento ed è sempre molto disponibile. una persona solare, precisa. Il "Freedom'' è un appuntamento aperto a tutti: è la camminata con le cuffie che sta travolgendo il mondo del fitness, un’indimenticabile experiece per rimettere ciascuno in contatto con se stesso.

''È una camminata a tempo di musica con semplici esercizi e con una durata di 1 ora e mezza - prosegue ancora la Grosselli - è un allenamento adatto a tutti e pieno di divertimento. Il ritrovo è alle 10 in piazza Filippo Turati per poi proseguire alle 10.30 con la partenza del “Freedom”, una camminata con cuffia a suon di musica che ci accompagnarà per le vie del paese. Alle 12 è prevista in Piazza Filippo Turati la masteclass di superjump: la musica e tutti i partecipanti inonderranno la piazza di colori. Sarà possibile prendere parte ad una singola lezione oppure ad entrambe". È obbligatoria la prenotazione per partecipare alla manifestazione chiamando il numero 3494917606 (Ylenia.)

A fine manifestazione sarà possibile pranzare presso la "Sagra della Lumaca” a cura della Nobile Contrada Sant’Antonio con i prodotti tipici e gustare Lumache o altre prelibatezze preparate dalle bravissime cuoche biancorosse.

Per Allumiere avere Jill Cooper protagonista di una iniziativa è una vetrina importante di promozione per il paese. Jill ha iniziato la sua carriera televisiva come valletta sia per la Rai che per Mediaset. Dal 2001 è stata insegnante di fitness per la prima e seconda edizione di Amici. Sempre con il ruolo di personal trainer ha tenuto nel corso degli anni diverse rubriche e condotto degli spazi sulla tematica del fitness e dello sport in trasmissioni come Uno Mattina Weekend e Detto fatto diventando per diversi anni il volto delle televendite per prodotti legati allo sport nelle varie emittenti. Ha anche condotto una sua trasmissione di fitness su For You. Grazie alla notorietà raggiunta, ha curato una collana di DVD tematici per Donna Moderna. Dal 2011 è stata per alcune edizioni la personal trainer dei concorrenti del Grande Fratello, che allenava settimanalmente con esercizi di fitness. Dal novembre 2014 è approdata ad Agon Channel dove è stata trainer coach del reality show My Bodyguard, che forma il vincitore alla professione di guardia del corpo specializzata, ricoprendo anche il ruolo di opinionista. Nel 2017 ha fatto parte del cast della sesta edizione di Pechino Express in coppia con Antonella Elia formando così la coppia delle "Caporali".

Nel 2023 ha partecipato al Grande Fratello. Nel corso della sua carriera ha scritto diversi libri dedicati al benessere del corpo e all'esercizio fisico. Nel 2003 è uscito "Conquista il tuo corpo. Riprendi potere sul fisico per riprendere potere nella vita", seguito da "Centouno modi per essere sani, belli e con un corpo mozzafiato senza rinunciare ai piaceri della vita", pubblicato nel 2008. Del 2009 è "Il modo più facile per combattere la cellulite". Parallelamente alle altre attività, insieme ad Alessandro Carbone, ha creato il marchio d'abbigliamento sportivo Coalsport.Com Sport e SuperJump

