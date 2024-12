TOLFA - A Tolfa oggi ultima giornata della Festa della Radica promossa da Generatio 90 in collaborazione con il comune di Tolfa. Questa seconda giornata della Radica prende il via stamattina alle 8 con appuntamento in piazza Veneto per l'escursione alle cave di Allume in località Sbroccati; la partenza ci sarà alle 8.30 dal Poggiarello. Il ritorno è previsto per l'ora di pranzo. Per info e prenotazioni rivolgersi al presidente della Pro Loco Felice Tidei al 3482503918. Alle 8.30 in piazza Diaz sarà celebrata la Santa Messa; dalle 10 giochi popolari, mentre in piazza Veneto si svolgerà "La Radica a quattro zampe" con gare di agilità e Microchip gratuito. Alle 11 in piazza Veneto si terrà lo scambio culturale fra i Cavalieri di Tolfa Città del Cavallo e i butteri di Canale Monterano. Alle 12 in via Costa Alta sarà inaugurata la statua del poeta a braccio.

La Radica riprenderà oggi pomeriggio alle 16 in piazza Diaz coi Giochi Popolari e il toro meccanico. Alle 16.30 su via Roma si snoderà la processione "È morto Nino" e la sfilata di apertura del "Torneo Intercomunale di Tiro alla fune". Alle 17, su via Roma teatrino, animazione, Legnogiocando, giochi di equilibrio e laboratori. Alle 17.30 su via Roma: Le Sinergie Popolari. Musica Popolare Romana e concetto dei "Tarantella Underground". Allec18 nel Palazzo Buttaoni Giuseppe Pierantozzi presenterà "L'ultimo biscino" dialogando con Eugenio Bottacci e Vincenzo Ricotta. Durante la giornata sarà attiva la "Fiera della tradizione ed Esposizioni Artistiche e Fotografiche".

©RIPRODUZIONE RISERVATA