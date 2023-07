La Quarto Savona Quindici da questa sera è in esposizione a piazza del Plebiscito a Viterbo. Alle 18, alla presenza delle massime autorità cittadine, il telo che copriva la teca di vetro collocata sulla piazza è stato rimosso. Al suo interno la Fiat croma blindata in cui persero la vita il 23 maggio 1992 a Capaci, Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta. La Quarto Savona Quindici, questo il suo nome in codice, in occasione dell'Ombre Festival resterà esposta nella piazza fino al 30 luglio. «Siamo orgogliosi di ospitare a Viterbo, questo simbolo di dedizione alla legalità e allo stato - ha detto la sindaca Frontini presente alla cerimonia insieme al vice prefetto Andrea Caputo, al questore Fausto Vinci e al presidente della Provincia, Alessandro Romoli - Qui esposto c’è il testimone di un momento cruciale di storia collettiva che, rappresenta un punto di svolta della lotta alla mafia».

E oggi, sempre in occasione di Ombre festival alle 19,15 arriverà a Viterbo, Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone Antonio Montinaro.

«Non si può rimanere indifferenti di fronte a quella che Alfonso Antoniozzi in conferenza stampa ha definito una “reliquia laica”» ha detto a margine ancora la sindaca che ha sottolineato come in quei resti «c’è l’anima di servitori dello Stato, morti per combattere la mafia e affermare la supremazia della legge sulla prepotenza, la violenza e la corruzione».