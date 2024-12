TARQUINIA - Straordinaria accoglienza a Tarquinia per il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Ospite del sindaco Alessandro Giulivi, candidato per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Tarquinia, insieme al deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente territorio e Protezione civile della Camera e al prefetto di Viterbo Gennaro Capo, il ministro ha incontrato i volontari della Protezione civile prima nella sala consiliare del Comune di Tarquinia e poi alla sede operativa della protezione civile comunale di Tarquinia, dove ha visitato il Centro di coordinamento regionale Aeopc Italia, alla presenza delle molte associazioni dei volontari del litorale, del Viterbese e della zona nord della provincia di Roma.

Nel ringraziare i volontari per il lavoro svolto, il ministro ha ricordato il ruolo fondamentale della prevenzione nella gestione delle emergenze in caso di calamità.

«La prontezza e la formazione dei volontari è un’eccellenza italiana nel mondo - ha dichiarato il ministro Musumeci - La loro funzione fondamentale è quella di lavorare al meglio, soprattutto nella fase della prevenzione, per essere ancora più efficienti in quella dell’emergenza».

Al termine della giornata, il presidente del coordinamento regionale Aeopc, Alessandro Sacripanti, ha premiato i rappresentanti delle istituzioni e gli amministratori locali che si sono distinti per il loro supporto alle associazioni di volontariato, tra cui Antonella Sberna, candidata Fdi alle elezioni europee, per il lavoro svolto come assessore ai Servizi sociali nel periodo della pandemia da Covid-19.

