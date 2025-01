ALLUMIERE - La Pro Loco di Allumiere ringrazia tutti coloro che sabato sono andati a tesserarsi. La presidente dell'associazione collinare, Maria Pinardi ricorda a tutti che: "Per chi non avesse avuto modo e vuole farlo si possono fare le tessere direttamente presso la nostra sede della Pro Loco tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Grazie ancora a tutti: il contributo dei tesserati è importante per continuare a lavorare per la comunità".