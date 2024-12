SANTA MARINELLA - La Principessa Elettra Marconi, cittadina onoraria di Santa Marinella, ha scelto il Barracuda Beach di Santa Severa per trascorrere i suoi momenti di relax al mare. Accolta dal gestore dello stabilimento balneare Pierluigi Romitelli e dal professor Livio Spinelli, la figlia del noto scienziato si è presa una pausa di relax, reduce dalle fatiche delle celebrazioni in corso quest’anno per il 150° anniversario della nascita di suo padre Guglielmo Marconi, che l’hanno vista protagonista in numerosi eventi nazionali e internazionali, trasmissioni Tv e nel docu film della Rai “Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo”, con l’attore Stefano Accorsi che ha egregiamente interpretato il ruolo di Guglielmo Marconi.

Tra i numerosi premi ricevuti quest’anno dalla principessa Elettra, c’è stato il Premio Internazionale Marconi conferitole a Madrid, organizzato dalla Academia Espanola de la Radio, in collaborazione con la radio e tv di Spagna, dall’ambasciatore d’Italia a Madrid Buccino Grimaldi, dalla Fundacion Titanic e dal professor Livio Spinelli. Di recente il professor Spinelli è venuto a conoscenza di una serie di acquerelli dipinti a Santa Marinella, dal fratello di Papa Pio XII, il Marchese Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e plenipotenziario del Vaticano, che durante il lungo e defatigante lavoro di intermediazione con il Papa, il Re d’Italia e il duce, per giungere alla firma del Patti Lateranensi, nei pochi momenti di svago veniva nel villino di Papa Pio XII, in via Aurelia e si rilassava ritraendo il mare, le barche e gli scorci panoramici di Santa Marinella. Le vicende che legano Guglielmo Marconi e la famiglia Pacelli a Santa Marinella sono narrate in due libri “Il mio papà ha inventato la radio” e “Eugenio Pacelli nostro concittadino” editi dal Comune con il contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA