CERVETERI - La Polizia locale di Cerveteri celebra il santo patrono, San Sebastiano. Durante la celebrazione, il sindaco Elena Gubetti ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia locale: «Un elemento cruciale per il corretto funzionamento delle città. Non si tratta solo di gestire la viabilità o di intervenire in situazioni di emergenza, ma di essere un presidio di legalità e un ponte tra istituzioni e cittadini». Durante l'evento sono stati assegnati nuovi gradi agli agenti di Polizia e sono stati benedetti i mezzi di servizio del Corpo, in segno di protezione per il loro lavoro quotidiano. «Il nostro è un impegno costante che si estende a molteplici settori - ha detto - la Comandante Cinzia Luchetti», ha detto il comandante della Municipale, Cinzia Luchetti - dal rispetto ambientale alle questioni zoofile, urbanistiche, la gestione delle manifestazioni, la viabilità, e il supporto alle scuole e molti altri ambiti. Un sentito ringraziamento va al vicecomandante Tortolini, che da anni condivide con me la responsabilità di coordinare queste attività. Essenziale - ha concluso - è il buon inserimento dei nuovi agenti, giovani motivati e seri, che stanno dimostrando una grande voglia di mettersi in gioco e di contribuire con impegno al nostro lavoro».

