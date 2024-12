CERVETERI – Per la Dcl Edilizia Rim un sogno chiamato serie B. E ora anche la classe politica mostra vicinanza alla squadra di pallacanestro invitando tutti i cittadini ad un appuntamento storico. Vincendo domani contro Club Basket Frascati, formazione che ha gli stessi punti degli etruschi, la Rim sarebbe matematicamente agli spareggi per salire di categoria. Un miracolo per una matricola che comunque ha centrato ben tre promozioni consecutive in altrettante stagioni ma che quest’anno disputa le sue gare interne non a Cerveteri ma nell’impianto sportivo di Valcanneto perché il campo di gioco non è stato omologato dalla Federazione. «I ragazzi – interviene Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri - stanno disputando un campionato straordinario dopo una sfilza impressionante di risultati positivi. L'appuntamento è alle 18 e l'ingresso è gratuito. I giocatori avranno bisogno di tutto il nostro sostegno e affetto per affrontare al meglio la partita. Vi aspetto in tantissimi per fare il tifo per loro». All’ultimo match gli uomini di coach Giorgio Russo affronteranno in trasferta Smit Roma, il fanalino di coda con 0 punti. Anche per questo motivo i playoff sembrano davvero a un passo. «Abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'aprile scorso – aggiunge Gubetti - quando a Colleferro la Rim fece il salto di categoria dopo una stagione trionfale. Ora lo sport di Cerveteri sta vivendo un nuovo grande sogno». In caso di accesso alle finali, le prime sei inizieranno un nuovo torneo, considerato però che attraverso un calcolo complicato ognuna si porterà dietro i punti ottenuti finora e poi via via le finali tra le prime dei due gironi. Non ci sarà il ritorno.

Chiaro sarebbe importante poter disporre di un palazzetto magari nel centro della città anziché in una frazione periferica. Su questa tematica però non ci sono sviluppi da parte dell’amministrazione comunale.

