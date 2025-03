«Quale modello di università vogliamo per il futuro? La nostra è inclusiva, un motore di sviluppo, dove la conoscenza diventa accessibile a tutti». Lo ha detto il reattore Stefano Ubertini inaugurando ieri al teatro dell’Unione l’anno accademico dell’Università degli studi della Tuscia. «Non siamo siamo un’azienda - ha aggiunto - e non dobbiamo fare profitti. Il nostro obiettivo è garantire istruzione e ricerca senza barriere economiche o sociali».

L’evento si è aperto con il corteo accademico e gli interventi della comunità universitaria che hanno preceduto il discorso inaugurale del rettore. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il direttore generale di Unitus Alessandra Moscatelli, la sindaca Chiara Frontini e, in collegamento da remoto, don Antonio Mazzi, al quale è stata conferita la laurea honoris causa in “Informazione Digitale”, per il suo impegno nella comunicazione e nell’educazione.

«L’Università della Tuscia- ha detto il rettore - è un patrimonio che appartiene a tutti, non è solo un luogo di formazione e innovazione ma è una comunità, un punto di riferimento per il territorio. Viviamo in un periodo in cui si tende sempre di più a considerare le istituzioni e la ricerca come prodotti di mercato, ma la nostra Università è la prova che esiste un modello diverso è più giusto». Per Ubertini «essere un’università pubblica e inclusiva non significa rinunciare alla qualità anzi, significa renderla accessibile. L’Università della Tuscia - ha assicurato - continuerà a crescere, a innovare, a trasformare vite e io sono orgoglioso di farne parte».

Per il dl Moscatelli l’Ateneo «è sempre in via di sviluppo e rivolto alla valorizzazione degli studenti, in uno stretto legame con il territorio. Viterbo si sta sempre più configurando come una città universitaria e ci siamo aperti agli studenti stranieri, con un netto aumento degli iscritti, nonostante la decrescita demografica».

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Chiara Frontini, secondo la quale «la città di Viterbo sta diventando sempre più dinamica, una città che vuole accogliere a braccia aperte i giovani che decidono di scegliere questo territorio per studiare e per vivere. Insieme all'Università stiamo realizzando tantissime iniziative e nei prossimi mesi prenderà vita uno spazio polivalente nel cuore della città, dedicato a sala studio e aule multimediali. Per Viterbo l’Università della Tuscia è un punto di forza che può permetterci di crescere e di svilupparci».

Quindi momenti di commozione per la lettura di don Antonio Mazzi. In collegamento da Milano, ha incentrato la sua esposizione «sul peso delle parole che navigano nella comunicazione e sull’importanza del silenzio da riscoprire». Il conferimento è stato fatto, su mandato del rettore, dalla professoressa Luisa Carbone che ancora prima aveva letto la laudatio.

«L’Università degli Studi di Viterbo - ha commentato il rettore - cresce e si conferma presidio di eccellenza in ambito di didattica, ricerca e promozione del modello universitario italiano nel mondo».