TARQUINIA – Si è tenuta dal 12 al 14 settembre, la quindicesima edizione del WTE – World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei Siti Patrimonio Mondiale Unesco che costituisce un importante appuntamento per il confronto tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimoni Unesco.

L’evento, tenutosi nello storico Palazzo della Meridiana di Genova, ha previsto un ricco calendario di incontri sui temi legati alla conservazione, promozione e valorizzazione dei patrimoni Unesco.

Presente anche la Regione Lazio, che guarda al WTE come a un’opportunità per far conoscere al grande pubblico e, in una cornice di respiro internazionale, le ricchezze che esprime il territorio, ma anche per riflettere su un turismo sempre più responsabile e sostenibile.

La Regione, che ospita nel suo territorio ben 6 patrimoni Unesco, ha avuto la possibilità di esibirli all’interno del suo padiglione davanti a migliaia di visitatori, attraverso uno strumento incredibilmente innovativo: “Il Metaverso della Regione Lazio.”

Questo applicativo in realtà virtuale, realizzato da Skylab Studios in collaborazione con Lazio Innova per la Regione Lazio, ha permesso ai numerosi visitatori di scoprire luoghi ricchi di storia e arte grazie alle potenzialità della realtà virtuale.

Indossando dei semplici cardboard o dei visori VR che consentono di vivere un’esperienza ancor più immersiva, il turista digitale ha la possibilità di viaggiare tra siti di incantevole bellezza, volando sul centro storico di Roma, camminando attraverso il paesaggio mozzafiato offerto dalla Faggeta dei Monti Cimini a Soriano del Cimino e quella del Monte Raschio a Oriolo Romano, per poi passeggiare tra capolavori esemplari dell’architettura quali Villa Adriana o Villa d’Este a Tivoli e la Necropoli etrusca di Tarquinia

All’interno dello spazio espositivo destinato alla Regione Lazio, presente anche Skylab Studios in qualità di partner tecnologico della Regione, l’azienda tarquiniese che dopo il recente e incredibile traguardo dell’innovazione e digitalizzazione di ben 23 siti dichiarati patrimonio Unesco, ha preso parte all’evento anche per presentare al grande pubblico lo straordinario tour virtuale della Necropoli etrusca dei Monterozzi di Tarquinia.

Quest’esperienza, parte del Metaverso della Regione Lazio, dopo aver conquistato saloni e fiere nazionali ed internazionali, continua ad affascinare migliaia di turisti da tutto il mondo, grazie alla possibilità di “immergersi” all’interno di una storia lunga quasi 3000 anni. Infatti, lo speciale Virtual Tour realizzato per l’area archeologica, consente attraverso dei cardboard di visitare le celebri tombe dipinte a partire dal cielo, da dove sarà possibile selezionare il punto da cui si intende iniziare la visita a bordo di colorate mongolfiere virtuali.

Questo strumento permette di esibire le meravigliose ricchezze della cittadina etrusca da una vetrina di assoluta rilevanza, consentendo ai molti visitatori di avere un primo assaggio della storia millenaria di Tarquinia attraverso il tour virtuale, che diviene quindi il preludio di una visita in persona.

«Skylab Studios – spiegano Leonardo Tosoni e associati - che si attesta sempre più in vetta tra le aziende leader nel settore dell’innovazione turistica, ha partecipato con grande piacere al WTE 2024, quest’anno con sede Genova, città alla quale è anche particolarmente legata per aver già in passato realizzato diversi progetti tra cui “I Cieli di Genova”, un immersivo tour virtuale alla scoperta dei siti culturali della città ligure e un’interattiva segnaletica turistica con mascotte in realtà aumentata disseminata in tutta la città.

Per Skylab Studios è sempre un grande privilegio rappresentare e presentare la bellezza della Necropoli etrusca di Tarquinia ad un pubblico vastissimo, che inserita dal 2004 nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità, costituisce una importante tappa del percorso che ha portato alla digitalizzazione di ben 23 siti patrimoni Unesco, partendo proprio da casa».

