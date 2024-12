TARQUINIA - La Necropoli di Tarquinia incanta Casa Azzurri. L’avventura di Skylab Studios a Iserlohn, l’esclusiva location sede di Casa Azzurri durante gli Uefa Euro 2024, riporta a casa una nuova bella storia da raccontare: quella della Necropoli di Tarquinia.

L’importante sito archeologico del territorio laziale, che proprio il 2 luglio ha celebrato i suoi 20 anni di patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, è stato protagonista di un’innovativa strategia di promozione che la Regione Lazio ha realizzato all’interno di Casa Azzurri, il Team Base Camp della Nazionale Italiana di Calcio. A Casa Azzurri è stato possibile provare l’esperienza in realtà virtuale del Metaverso della Regione Lazio, realizzato da Skylab Studios per Lazio Innova, che vede tra i protagonisti anche la Necropoli Etrusca di Tarquinia. Il tour virtuale sui cieli della capitale etrusca ha lasciato senza parole i visitatori che hanno potuto fare un giro virtuale nell’area archeologica. Tra di loro i più fortunati hanno ricevuto in regalo dei cardboard per continuare la visita virtuale delle tombe etrusche di Tarquinia anche dal proprio divano una volta rientrati in Italia.

“È sempre bello vedere i sorrisi e le espressioni di stupore nelle persone che indossano i visori mentre visitano virtualmente Tarquinia. – dicono Leonardo Tosoni e Marco Piastra di Skylab Studios – Non ci stancheremo mai di fare da ambasciatori della nostra terra facendo riscoprire a tutti la capitale del mondo etrusco, un luogo così unico e magico che merita i riflettori del grande pubblico e un racconto rivolto anche alle nuove generazioni tramite l’innovazione”.

Un fascino intramontabile, quello del mondo etrusco e delle sue ricchezze, che a 20 anni dalla proclamazione a sito Unesco continuano a lasciare a bocca aperta migliaia di persone provenienti da tutto il mondo: è quanto accaduto anche in Germania, dove la città di Tarquinia ha potuto così aprire le sue porte ed essere esplorata virtualmente da un vaso pubblico internazionale. Una visita che non vuole sostituire quella in presenza ma che invita ad assaggiare il patrimonio storico e artistico italiano attraverso soluzioni di divulgazione culturale sempre più innovative e altamente accessibili, con l’obiettivo di rendere l’affascinante territorio etrusco la prossima destinazione turistica per migliaia di visitatori. Una strategia che la Regione Lazio sta utilizzando in tutte le fiere turistiche più importanti al mondo e che ogni volta avvicina migliaia di nuovi turisti al territorio e al suo incredibile patrimonio culturale.

