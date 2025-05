TARQUINIA – L’intellettuale tarquiniese, scrittore, autore del romanzo-cult “Il grande eunuco e la sua flotta”, Maurizio Brunori presenterà oggi, alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale il nuovo libro “La Musa incostante – L’esperienza culturale di Tarquinia negli ultimi decenni”.Un viaggio tra festival nati e scomparsi, artisti di passaggio e figure e iniziative che hanno lasciato il segno e che proseguono ancora. Un racconto che è insieme ricostruzione storica, bilancio critico e invito al risveglio. Così Brunori, ci conduce nel cuore pulsante – e intermittente – della vita culturale di Tarquinia dal secondo dopoguerra a oggi. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Francesco Sposetti. Un appuntamento da non perdere, per chi ama Tarquinia e crede nel valore della memoria, della bellezza e dell’impegno civile. A condurre l’intervista sarà Giuseppe Castellini, giornalista. L’incontro sarà anche occasione per un confronto aperto sul ruolo che la cultura può (e deve) avere in una comunità viva e consapevole.

