BOLSENA - Una scoperta inaspettata ha messo in allerta le autorità locali: si tratta della mina anticarro della Seconda guerra mondiale trovata a pochi passi dalla riva del lago di Bolsena.

Il rinvenimento risale al 19 giugno scorso, quando alcuni bagnanti in località Staccionato hanno fatto la scoperta mentre si preparavano per un rinfrescante tuffo estivo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e il neosindaco Andrea Di Sorte ha prontamente emanato un'ordinanza che vieta la balneazione e l'accesso all'area interessata fino al completamento delle operazioni di bonifica. La mina, di dimensioni contenute, si trova a soli un metro dalla riva, in un'area perimetrata di circa 15 metri quadrati al confine tra Bolsena e San Lorenzo Nuovo.

Le operazioni di disinnesco saranno condotte dalla Marina militare, che ha già avviato i preparativi per il delicato intervento. I sommozzatori saranno protagonisti in questa fase cruciale, con la possibilità che, in caso di fallimento nel disarmo, si possa considerare l'ipotesi di un'esplosione controllata in acqua. Tuttavia, tutte le decisioni saranno prese con estrema cautela e solo dopo valutazioni dettagliate sul campo. Successivamente, sarà il turno di una squadra di artificieri provenienti da Roma, incaricati di rimuovere l'ordigno in sicurezza. Fortunatamente, al momento non sembra necessaria un'evacuazione del paese, poiché la ridotta dimensione della mina non rappresenta un pericolo immediato per gli abitanti.

Nel frattempo, per garantire la sicurezza pubblica, l'area sarà presidiata dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Resta ora da stabilire la data precisa per il completamento delle operazioni di bonifica, mentre la comunità locale resta in attesa, consapevole della delicatezza della situazione e della competenza delle forze armate italiane nell'affrontare simili emergenze.

Questa scoperta inaspettata al lago di Bolsena è un chiaro promemoria dei rischi ancora presenti nei luoghi che furono teatro di eventi storici cruciali, sottolineando l'importanza della costante vigilanza e della pronta risposta delle autorità competenti di fronte a situazioni di emergenza di questo genere.

