S. MARINELLA – Ieri l’atmosfera all’interno della sede comunale era surreale, tanti i commenti, fatti però sottovoce e nessuno che ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non il sindaco. Chi si aspettava un documento firmato da tutta la maggioranza è rimasto deluso. Il primo cittadino ha parlato con La Provincia poco dopo il termine di una riunione di maggioranza convocata d’urgenza. Se qualcuno pensava a possibili crepe all’interno del gruppo di governo ha dovuto ricredersi perché, a quanto si apprende, la fiducia al sindaco è stata rinnovata all’unanimità.

“Una maggioranza che è andata benissimo – dice Pietro Tidei – abbiamo deciso di andare avanti e a giorni presenterò un programma definitivo per i prossimi dieci anni, un programma corposo, che verrà presentato in un’assemblea a cui parteciperanno i delegati, i consiglieri, l’intera giunta, in modo tale che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Abbiamo richiamato tutti alla coesione e all’obiettivo di perseguire il programma che renderemo noto in una convention. Questa vicenda non influirà minimamente sulla maggioranza e ci tengo a dire che sono io la parte lesa, in quanto mi sono permesso di denunciare un tentativo di corruzione e coloro che sono stati coinvolti si vogliono rifare entrando di prepotenza nella mia vita privata”.

