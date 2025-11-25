“La Luce di Natale” in onore di Leonardo Cristiani. Viale Trieste, da Viterbo a La Quercia, diventerà una strada luminosa con presepi, concerti e momenti artistici dal 7 dicembre al 6 gennaio per iniziativa della Proloco di Viterbo e delle comunità pastorali di S.Maria dell’Edera, Paradiso e La Quercia. Il mese di eventi è stato presentato ieri mattina alla sala consiliare del Comune di Viterbo alla presenza della sindaca di Viterbo Chiara Frontini, dell’assessore al decentramento Katia Scardozzi, del vicario episcopale alla cultura e parroco della comunità pastorale don Massimiliano Balsi, della presidente della pro loco di Viterbo Irene Temperini, del direttore di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone e di Emanuele Bruni per Bruni Assicura. «Nel punto in cui è successo l’incidente al giovane Leonardo Cristiani – ha detto Irene Temperini – è stato installato un angelo di luce che illuminerà un posto in cui si è consumata una profonda tristezza. Saranno i genitori di Leonardo e la sorella ad accenderlo per un gesto di altro significato umano. ‘La Luce di Natale’ è un evento unico nel suo genere e consisterà in 2 chilometri luminosi con 40 allestimenti: grazie al Comune di Viterbo e ai privati che hanno creduto in questa iniziativa». Tra i tanti eventi legati a La Luce di Natale ci sarà la mostra “Cento presepi nel chiostro” alla basilica di Santa Maria di La Quercia, giunta alla decima edizione, unita ai due presepi viventi organizzati da Proloco e gruppo degli Scout Viterbo1. Novità di quest’anno sarà anche un presepe riservato alla Palestina. «Si tratta di un’iniziativa che spinge all’unità e a un cambio di prospettiva – ha detto don Massimiliano Balsi – con la luce che indica un impegno preciso e non solo un simbolo. La luce dobbiamo portarla laddove non c’è». La sindaca Chiara Frontini ha rimarcato la centralità del Natale a Viterbo e nelle frazioni come momento di festa e riflessione, mentre l’assessora Katia Scardozzi ha parlato di «concomitanza di interessi tra più attori che permette di raggiungere importanti risultati per un Natale che nel comune di Viterbo sta crescendo sempre di più». A “La Luce di Natale” hanno contribuito il Comune di Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo e Bruni Assicura.