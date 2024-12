CIVITAVECCHIA – Da qualche giorno la stazione ferroviaria di Civitavecchia è dotata di un nuovo defibrillatore. Il dispositivo è stato collocato presso il bar ristorante della stazione, grazie alla donazione da parte dell’associazione “La Goccia”. Si tratta di un gruppo di venti donne, “amiche di Civitavecchia” che, in anonimato, da anni interviene con piccoli aiuti nei casi di disagio economico che individua e in casi utili per la collettività, come in questo caso. «La stazione ferroviaria - hanno spiegato - è un punto nevralgico della nostra città dove affluisce quotidianamente un significativo numero di pendolari, crocieristi e viaggiatori di tutte le età, spesso affrettati e concitati. Ed il bar del signor Palmieri ha offerto la propria disponibilità per la sua collocazione, con il personale che ha effettuato il corso per l’utilizzo del Dae».

