FIUMICINO - Sorpresa inaspettata ieri sulla statale Aurelia per gli automobilisti in transito. A “passeggiare”, in sicurezza, a bordo carreggiata c’erano gli agricoltori del presidio di Torrimpietra. Il motivo? Donare buste di prodotti (in particolar modo ortaggi) ai passanti. Un piccolo gesto, quello dei produttori locali che in questo modo vogliono sensibilizzare la collettività sulla protesta che da oltre due settimane stanno portando avanti per salvare il lavoro di una vita e ancor più importante l’agricoltura italiana. Anni di sacrifici, anni di rincari, di guadagni quasi del tutto pari a zero, politiche europee sempre più stringenti, stanno mettendo a dura prova il comparto. E così, tra presidi e cortei, ieri è stato il momento di un pranzo conviviale aperto a tutta la comunità.

Presente anche il sindaco etrusco, Elena Gubetti che insieme al consiglio comunale aveva ospitato gli agricoltori al Granarone, raccogliendo le loro testimonianze ed esternando la propria vicinanza e solidarietà.

Nè ha fatto mancare il suo sostegno tutta l’amministrazione comunale di Fiumicino che questa mattina ha partecipato al pranzo solidale al completo: dagli esponenti della Giunta a quelli del consiglio comunale (maggioranza e opposizione).

