TOLFA - L'associazione "La Filastrocca" è sempre più un ambiente che favorisce lo svolgersi di molteplici attività.

Per questo anno 2024/2025 la Filastrocca propone una miriade di corsi per tutte le età. In particolare partirà da ottobre il corso di Inglese rivolto agli alunni delle scuole medie Le lezioni saranno tenute dal bravissimo ed esperto professor Alessio Sgriscia.

Il corso di Inglese si terrà a Tolfa, presso la sede dell'associazione La Filastrocca in via Salvo D'Acquisto snc. Per info e iscrizioni chiamare Marika al 3457128929. Sono anche aperte le iscrizioni per il corso di Francese che è stato riconfermato anche per quest'anno e che sarà tenuto da un'insegnante madrelingua: sarà quindi un'occasione unica per imparare questa affascinante lingua. Per info e prenotazioni chiamare il 3386178212.

La novità di quest'anno riguarda il corso di yoga per bambini.

Giovedì scorso si è svolto l'open day. A tenere il corso sarà una maestra yoga specializzata nel Metodo Balyayoga; le lezioni prenderanno il via il prossimo 3 ottobre alle ore 17.30. Per info e prenotazioni chiamare al 3474964077.

I benefici dello yoga per bambini, proprio come per gli adulti, sono numerosi. Lo yoga permette non solo di fare esercizio fisuci migliorando anche l'elasticitá e l'equilibrio, ma è di aiuto anche per migliorare la concentrazione, per imparare ad esprimersi liberamente, a diventare consapevoli del proprio corpo e del proprio respiro e ad imparare la calma.

Lo yoga è una pratica esperienziale, motoria ed emozionale, attraverso cui ci mettiamo in ascolto, osserviamo e impariamo a sintonizzarci con il mondo e con il nostro corpo; è una tecnica utilissima per l'equilibrio tra l'apparato muscolare e scheletrico specialmente nel periodo di crescita e sviluppo.

Per info e dettagli rivolgersi alla maestra Elisabetta al 3474964077. Un'altra novità è il corso di cucito. Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 14.30 alle 15.30. Per info e iscrizioni rivolgersi ad Elisabetta al 3209777364