CIVITAVECCHIA – Un via vai di minivan scuri tra centro cittadino e porto, visitatori in abbigliamento indiano tra viale Garibaldi e Ghetto, curiosi in giro per capire chi fossero gli ospiti nascosti spesso dietro i vetri scuri delle auto. Il porto di Civitavecchia ha ospitato oggi la nave da crociera Celebrity Ascent, affittata dal magnate indiano Mukesh Ambani per festeggiare il matrimonio del figlio Anant Ambani con la fidanzata Radhika Merchant, anche lei figlia di una delle famiglie più ricche d'India.

Crociera da 1200 ospiti che si concluderà con il matrimonio a Portofino il 12 luglio prossimo, per una spesa complessiva, così si dice, che si aggirerebbe intorno ai 139 milioni di euro. Per il pranzo di oggi pare sia stata prenotata una delle ville nobiliari più rinomate della Capitale, con la nave che, salpata ieri da Palermo, proseguirà il suo viaggio da sogno ripartendo questa sera alle 20.30. I due fidanzati hanno già organizzato a marzo un party esclusivo ed indimenticabile in India, per suggellare il loro amore, festeggiando con personaggi del calibro di Rihanna, Bill Gates, Ivanka Trump e Mark Zuckerberg.