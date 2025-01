CERVETERI – La questione ora è seria più che mai. La discarica a cielo aperto sulla Settevene Palo Nuova è diventata una montagna di rifiuti difficile da gestire. La situazione è anche peggiorata rispetto a dicembre, mese in cui anche la sindaca aveva promesso una task force sinergica con Città Metropolitana di Roma Capitale per ovviare alla problematica eliminando il degrado. Ma basta percorrere in questi giorni l’arteria provinciale che collega Cerveteri a Bracciano e alle località del lago per rendersi conto di come lo stato di abbandono sia inquietante. C’è di tutto a bordo strada: sacchi della spazzatura, eternit, calcinacci, suppellettili, altri materiali ingombranti come reti arrugginite. Un pericolo in più per gli automobilisti di passaggio che rischiano di finire sopra l’immondizia, specialmente nelle ore serali. La Settevene poi è una strada buia, piena di voragini sull’asfalto e in alcuni tratti addirittura si procede al massimo a 30 chilometri orari perché non vengono investiti soldi per procedere con la riqualificazione. Palazzo Valentini recentemente ha concesso al comune etrusco oltre 20mila euro per piazzare fototrappole in grado di individuare i cronici incivili. Fondi dedicati alla tutela dell’ambiente e al controllo del territorio. I cittadini sono stufi a attendono un segnale concreto da parte della classe politica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA