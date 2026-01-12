CIVITA CASTELLANA – Fortuna protagonista in provincia di Viterbo. Nel concorso del 10 gennaio, il 10eLotto ha regalato a Civita Castellana il premio più alto della giornata: ben 50mila euro vinti grazie a un “9 Oro” giocato in corso Bruno Buozzi.

A riportarlo è Agipronews, che segnala anche un’altra vincita nel Lazio, a Valmontone (Roma), dove un “7 Doppio Oro” ha fruttato 10mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia premi per 8,3 milioni di euro, portando il totale dei premi erogati dall’inizio del 2026 a oltre 37,9 milioni di euro.

Un inizio d’anno fortunato per il Lazio e per Civita Castellana, dove la Dea Bendata ha fatto tappa premiando la costanza e la speranza di un giocatore locale.

